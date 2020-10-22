A Milli Kadın Milli Takım'a yeni sponsor

McDonald’s Türkiye, kadın futbolunda yepyeni bir hikaye yazıyor. Türkiye Futbol Federasyonu ile imzaladığı iki yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında A Milli Erkek ve Kadın Futbol Takımları’nın ‘Lezzet Sponsoru’ olan McDonald’s Türkiye, kadın futbolcuların başarılarının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve futboldaki ön yargıların azaltılması için harekete geçti. Bu kapsamda kadın millilerin yıl sonuna kadar oynayacağı maçlar sportstv’den canlı olarak ekrana gelecek.

Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri için antrenmanlarına Antalya’da devam eden Kırmızı – Beyaz Kadınlar ilk olarak 23 Ekim’de Kosova ile karşı karşıya gelecek. Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, sportstv ’den saat 19:00’da naklen yayınlanacak. Milliler, 27 Ekim’de Rusya ve 27 Kasım’da Estonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 1 Aralık’ta Rusya ile Türkiye’de oynayacak maç ile A Milli Kadın Futbol Takımı’nın 2020 yılı maçlarını tamamlanmış olacak ve canlı olarak sportstv’den ve sportstvplatform’dan izlenebilecek.

“Kadınların sesini daha güçlü duyuracağız”

McDonald's olarak erkek egemen bir spor olan futbolda, Kadın A Milli Takımı'yla kadınların sesi olacaklarını ifade eden McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, “TFF'yle yaptığımız imza töreninde sessiz bir sponsor olmayacağımızı söylemiştik. McDonald's olarak futbolda kadınların sesini daha güçlü duyuracağız. Bu amaçla Kadın A Milli Takımımızın maçlarını canlı olarak yayınlamak için harekete geçtik. Kadın millilerin maçları da artık sportstv aracılığıyla ekranlarda olacak. Sporda ve hayatın diğer alanlarında fırsat eşitliği olması gerektiğine inanıyoruz. Futbolda önyargılara karşı var olma mücadelesi veren kadınları cesaretlendirmek istiyoruz. Bu alanda da bir ilki gerçekleştiriyoruz ve çok heyecanlıyız. Herkesi A Milli Kadın Takımımızın maçlarını takip etmeye çağırıyoruz” dedi.

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