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Haber Giriş: 07.07.2020 - 12:29,Son Güncelleme:

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oluyor

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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oluyor
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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2021 Dünya Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri yarın belli olacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, İspanya'da 1-9 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek Dünya Hentbol Şampiyonası öncesi Avrupa Grup Elemeleri'nde mücadele edecek.

Milli takımın elemelerdeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, yarın TSİ 16.00'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.
Ay-yıldızlı ekip, kura çekimine 1. torbadan katılacak.

Tek merkezde 27-29 Kasım 2020 ya da 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek eleme grubu müsabakaları sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 16-21 Nisan 2021 tarihinde oynanacak play-off turuna kalmaya hak kazanacak.

Kura çekiminde torbalar şöyle olacak:

1. torba: Avusturya, Belarus, Slovakya, Türkiye, Kuzey Makedonya
2. torba: Ukrayna, İtalya, İsviçre, İzlanda, Portekiz
3. torba: Litvanya, Faroe Adaları, Kosova, İsrail, Finlandiya

A Milli Kadın Hentbol Takımının rakipleri belli oluyor

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