A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde çekilen kurada milliler, 6. grupta İsveç, Sırbistan ve İzlanda ile eşleşti.



4-20 Kasım 2022 tarihlerinde Slovenya, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın eleme müsabakaları 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde oynanacak ilk maçlarla başlayacak ve 23-24 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak 6. ve son karşılaşmalarla tamamlanacak.



Müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar finallere katılmaya hak kazanacak.

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