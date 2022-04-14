A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan ve İsveç maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor 

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2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımımız, 20 Nisan tarihinde Kastamonu'da Sırbistan ve 23 Nisan'da deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıkları için kampa girdi.

Ankara THF Spor Kompleksi'nde çalışmalarını Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde sürdüren Kadın A Milli Takımımız, 17 Nisan'dan itibaren çalışmalarını Kastamonu'da sürdürecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı kamp kadrosunda şu isimler sporcular yer alıyor:

Kaleciler: Merve Durdu (Kastamonu Bld.), Yağmur Bembeyaz (Ankara Ego), Yaren Berfe Göker (Üsküdar Bld.)Sol Kanatlar: Kübra Sarıkaya (Kastamonu Bld), Fatma Gül Sakızcan (Yalıkavak), Tuana Akman (Beta Transformatör Adasokağı)Sağ Kanatlar: Nurşah Sancak (Yalıkavak) Beyza İrem Türkoğlu (Esbjerg), Ayşenur Kara (Görele Bld)Sol Oyun Kurucular: Aslı İskit (Thürınger Hc), Neslihan Çalışkan (Kastamonu Bld.), Betül Yılmaz (Kastamonu Bld.), Ayşenur Sormaz (Anadolu Üni.)Orta Oyun Kurucular: Yasemin Şahin (Yalıkavak Sk), Döne Gül Bozdoğan (Konyaaltı Bld.), Serpil İskenderoğlu (Kastamonu Bld), Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld.)Sağ Oyun Kurucular: Beyza Karaçam (Yenimahalle Bld), Merve Özbolluk (Üsküdar Bld.), Ece Sözmen (İzmir Bş Bld.)Pivotlar: Nurceren Akgün Göktepe (Kastamonu Bld.), Ceren Demirçelen (Kastamonu Bld), Cansu Akalın (Kastamonu Bld.)