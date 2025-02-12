A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

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16 Şubat Pazar günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak olan Ay-Yıldızlılar, hazırlıklarını Riva'da sürdürecek. Milliler, 21 Şubat Cuma günü Dublin'de bulunan Tallaght Stadı'nda TSİ 22.30'da B Ligi 2. Grup ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, 25 Şubat Salı günü ise Pendik Stadyumu'nda saat 19.00'da B Ligi 2. Grup ikinci maçında Yunanistan'ı konuk edecek.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından açıklanan aday kadro şöyle;

KALECİ: Selda Akgöz, Ezgi Çağlar, Gamze Nur Yaman

DEFANS: Sejde Aydın Abrahammson, Didem Karagenç, Kezban Tağ, İlayda Civelek, Ece Tekmen, Gülbin Hız, Yaşam Göksu, Fatma Sakar, Eda Karataş, Meryem Küçükbirinci

ORTA SAHA: Dilan Bora, Ebru Topçu, Arzu Karabulut, Derya Ayhan, Ece Türkoğlu, Meryem Cennet Çal, Elif Keskin, Başak İçinözbebek, Miray Cin

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FORVET: Busem Şeker, Melike Öztürk, Kader Hançar, Melike Pekel