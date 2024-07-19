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A Milli Kadın Futbol Takımımız'ın EURO 2025 yolunda ilk rakibi Ukrayna oldu

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#EURO 2025#A Milli Kadın Futbol Takımı#2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri
A Milli Kadın Futbol Takımımızın EURO 2025 yolunda ilk rakibi Ukrayna oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 15:41

A Milli Kadın Futbol Takımımız'ın 2025 Avrupa Şampiyonası (EURO 2025) play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu.

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İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde birinci ve ikinci play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye, birinci play-off turunda Ukrayna ile eşleşti.

Milliler, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakibine üstünlük kurması durumunda ikinci tura yükselecek ve Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle finallere kalmak için mücadele edecek.

İlk tur maçları 23-29 Ekim, ikinci tur müsabakaları ise 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak.

İkinci tur sonucunda rakiplerini eleyen 7 takım, Avrupa Şampiyonası bileti alacak.

İsviçre'nin ev sahipliği yapacağı 2025 Avrupa Şampiyonası, 2-27 Temmuz'da düzenlenecek.

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#EURO 2025#A Milli Kadın Futbol Takımı#2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri

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