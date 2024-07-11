A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre maçına hazır

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Kocaeli'de oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Necla Güngör Kıragası, "Yarın dünya sıralamasında 24. sırada olan çok kıymetli bir takımla, çok önemli maça çıkacağız. Bizim Avrupa Şampiyonası'ndaki yolumuzda ilerlemek, play-offta bir adım daha alabilmek için mutlaka puan ve puanlar almamız gereken bir maç. 11 gündür kamptayız. Çok ciddi şekilde bu maça hazırlandık. Yine her zaman olduğu gibi elimizden gelenin yüzde yüzünü sahaya vererek, en iyi performansımızı ortaya koyarak ülkemizi gururlandırmak istiyoruz" dedi.



2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, 12 Temmuz Cuma günü (yarın) saat 20.30'da Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda grubun beşinci maçında İsviçre'yi konuk edecek. Deplasmanda oynanan ve milli takımın 3-1'lik mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşını kazanmak isteyen A Milli Takım, Kocaeli'de sürdürdükleri hazırlıkları tamamladı.



"Bu maçta öncekinden farklı bir oyun planıyla devam edeceğiz"



Bugün 2 takım da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda antrenmanlarını tamamladı. Antrenman öncesi 2 ülkenin milli takımı basın toplantısı düzenledi. İlk önce basın toplantısı yapan İsviçre Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Pia Sundhage, "Bu maçta öncekinden farklı bir oyun planıyla devam edeceğiz. Ama önemli olan, ilk maça bakarsanız, Macaristan'a karşı ilk 45 dakikada profesyonelliğin yeterince iyi olmadığı ve biraz yavaş bir oyunumuz vardı. İkinci yarının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerinde çalışacağız ve topun hareket ettirilmesinin faydasını göreceğiz. Topun hareketinin daha iyi olacağını göreceğiz. Çoğunlukla düşündüklerimi sahada göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

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Antrenman öncesinde milli takım teknik direktörü Necla Güngör Kıragası basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de milli takımlar düzeyinde görev yapan ilk kadın antrenör Necla Güngör Kıragası yarınki maç öncesinde basın mensupları aracılığıyla önemli mesajlar verdi. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, "Erkek A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası'na göstermiş olduğu performanstan dolayı hem kutluyorum hem de ne kadar gurur duysak azdır diyorum. Onları yürekten takımım ve kendim adıma çok teşekkür ediyorum. Yarın dünya sıralamasında 24. sırada olan çok kıymetli bir takımla, çok önemli maça çıkacağız. Bizim Avrupa Şampiyonası'ndaki yolumuzda ilerlemek, play-offta bir adım daha alabilmek için mutlaka puan ve puanlar almamız gereken bir maç. 11 gündür kamptayız. Çok ciddi şekilde bu maça hazırlandık. Yine her zaman olduğu gibi ülkemiz için elimizden gelenin yüzde yüzünü sahaya vererek en iyi performansımızı ortaya koyarak yine ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Umarım taraftarlarımız da bizlerin yanınızda olarak destek olurlar. Çok kıymetli bir ülkeyle, çok kıymetli kadın futboluna yatırım yapan bir ülkenin karşısında kendi futbolumuzu, kendi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Bu oyunu da bizimle beraber paylaşırlarsa gelen seyircilerimize şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.