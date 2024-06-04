A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'a 1-0 kaybetti

Haberin Devamı

Hakemler: Nanna Lof Andersen, Sidsel Rasmussen, Anna Kjaer Schmidt

Azerbaycan: Aitaj Sharifova, Diana Mammadova, Nigar Mirzaliyeva, Ayshan Ahmadova, Esra Manya, Mana Mollayeva, Sevinj Jafarzade, Kristinha Bakarandze, Vusala Seyfatdinova (Zhala Mahsimova dk. 63), Alina Dorofeeva (Yeliz Acar dk. 62), Peritan Bozdag (Nazlıcan Parlak dk. 90+2)

Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev (Miray Cin dk. 46), Eda Karataş, Sejde Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Cennet Çal (Kader Hançar dk. 87), Ece Türkoğlu, Elif Keskin, Birgül Sadıkoğlu (Arzu Karabulut dk. 64), Yağmur Uraz (Busem Şeker dk. 35)

Gol: Nigar Mirzaliyeva (dk. 90) (Azerbaycan)

Sarı kartlar: Mana Mollayeva, Peritan Bozdag, Diana Mammadova (Azerbaycan), Arzu Karabulut, Miray Cin (Türkiye)

Haberin Devamı

Kıragası: "Play-off hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz"

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, maçın ardından değerlendirmede bulundu.

Karşılaşmaya kontrollü başladıklarını ifade eden Kıragası, "Rakip atak başlamak istese de kontrolü hemen elimize aldık. Oyun, bizim istediğimiz tempoda oynandı. Fırsatlar da yakaladık ancak değerlendiremedik. İkinci yarının genelinde de üstün olan taraf bizdik. Rakip oyunun sonlarına doğru direnç gösterdi. Son dakikada golü buldular. Yenildiğimiz için üzgünüz. Ancak play-off umudunu hala koruyoruz. Macaristan grup lideri İsviçre'yi yendi. Grupta herkesin şimdi farklı bir hesabı olacak. Önümüzde İsviçre ve Macaristan maçları var. Temmuz ayında iyi bir kamp geçirip, bu iki maç sonunda play-off hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.