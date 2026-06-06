A Milli Kadın Futbol Takım kaptanlarından A Milli Erkek Takımımıza çağrı

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2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Millî Takımımız, Pendik Stadı'nda karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlılarımız, bu galibiyetle grupta ikinci sırayı ve play-off'u garantiledi.

Riva Milli Takım kamp tesisler içerisinde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki medya günü düzenlendi.

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Medya gününe Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, Kadın A Millî Takımımızın Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, takım kaptanlarımız Ebru Topçu ve Selda Akgöz ile millî futbolcularımız Vildan Kardeşler, Nihal Saraç, Miray Cin, Ece Türkoğlu ve Gamzenur Yaman katıldı.

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Kuzey İrlanda maçı öncesi düzenlenen medya gününde Spor Arena'dan Selen Cansu Aksoy'un sorularını yanıtlayan kaptanlar Ebru Topçu ile Selda Akgöz, A Milli Erkek Futbol Takımımıza çağrıda bulundu.

A Milli Erkek Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile yaptığı hazırlık maçına tüm kadro gelen A Milli Kadın Futbol Takımımız, millilerimizi kendi maçlarına davet etti.

"PLAY-OFF'LARDA DA MAÇLARA BEKLİYORUZ"

Spor Arena muhabiri Selen Cansu Aksoy'un 'A Milli Erkek Futbol Takımımızın da sizin bir maçınızı izlemesini ister misiniz?' sorusuna Ebru Topçu, "Tabii ki çok isteriz. Kuzey Makedonya maçına gittiğimizde, Milli Takımımız galip geldiğinde çok gururlandık. Biz de aynı şekilde; şimdi onlar Dünya Kupası'na gitti, onlara da buradan başarılar diliyoruz. Biz de aynı şekilde hayallerimiz var, Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Play-off'larda da ağabeylerimizi maçlara bekliyoruz." dedi.

"HEYECANIMIZI GÖRMELERİNİ İSTERİZ"

Ebru Topçu'ya katıldığını belirten Selda Akgöz, "Tabii ki de isteriz. Sonuçta aynı bayrak altında aynı heyecanı yaşıyoruz. Onların yaşadığı heyecan belki onların içinde başkadır, bizim yaşadığımız heyecan belki bizde başkadır. Bunu görmelerini tabii ki de isteriz ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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