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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Slovenya

#A Milli Kadın Basketbol Takımı#FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri#Basketbol
A Milli Kadın Basketbol Takımının rakibi Slovenya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Slovenya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Başkent Ljubljana'da Kodeljevo Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.

Milliler, D Grubu'nda ayrıca Polonya ve Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmaları üç adet pencerede oynanacak. İlk pencere 11-14 Kasım, ikinci pencere 24-27 Kasım 2022, üçüncü pencere de 9-12 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

A Milli Takım, birinci penceredeki ikinci maçını 14 Kasım Pazar günü Kocaeli'nde Polonya ile yapacak.



- Slovenya ile 10. maç

Milliler, Slovenya ile 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım ilk kez 22 Haziran 1993 tarihinde Fransa’da oynanan Akdeniz Oyunları müsabakasında karşı karşıya geldi.

Türkiye, rakibi karşısında ilk galibiyetini ise 6 Eylül 2001'de Tunus’un ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz Oyunları müsabakasında 61-56’lık skorla aldı.

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A Kadın Milli Takımı ile Slovenya’nın son buluşması, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda gerçekleşti. 17 Haziran 2021 tarihinde Fransa’nın Strasbourg şehrinde oynanan mücadeleyi Slovenya 72-47 kazandı.

Türkiye ile Slovenya arasında daha önce oynanan 9 müsabakada ay-yıldızlıların 3 galibiyeti bulunuyor.

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