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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu!

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#A Milli Kadın Basketbol Takımı#Avrupa Şampiyonası#Sporanasayfa
A Milli Kadın Basketbol Takımının kadrosu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 19:55

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.

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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, milli takımın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Alperi Onar, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik, Olcay Çakır Turgut, Pelin Bilgiç, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Teaira Zyaira McCovan, Tilbe Şenyürek

A Grubu maçları için dün Yunanistan'a giden ay-yıldızlılar; grupta Fransa, İsviçre ve Yunanistan'la karşılaşacak.

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#A Milli Kadın Basketbol Takımı#Avrupa Şampiyonası#Sporanasayfa

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