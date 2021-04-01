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Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası maç programı açıklandı

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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası maç programı açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 17-27 Haziran'da İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleneceği 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı maçların programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlarını Fransa'nın Strazburg kentinde oynayacak ay-yıldızlı ekip C Grubu’ndaki ilk sınavında 17 Haziran Perşembe günü TSİ 19.00'da Slovenya ile karşılaşacak.

Milliler, 18 Haziran Cuma günü ikinci maçında Bosna Hersek ile TSİ 13.00'te karşı karşıya gelirken, gruptaki son maçında ise 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da Belçika ile mücadele edecek.

Grup aşamasını ilk sırada tamamlayan 4 takım doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinci ve üçüncü sırada yer alan takımlar, çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek final mücadelesi verecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımının Avrupa Şampiyonası maç programı açıklandı

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