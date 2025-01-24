×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Basketbol#A Kadın Milli Basketbol Takımı#FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
A Milli Kadın Basketbol Takımının aday kadrosu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 12:28

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ve Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Haberin Devamı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 2 Şubat Pazar günü İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

F Grubu'nda oynadığı 4 müsabakadan galibiyetle ayrılan milli takım, son iki maç öncesinde lider olarak şampiyonaya katılmaya hak kazanmıştı.

Milliler, 6 Şubat Perşembe günü İzlanda'yı ağırlayacak. Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Ay-yıldızlılar, 9 Şubat Pazar günü ise TSİ 19.00'da Ploieşti kentinde Romanya'ya konuk olacak.

Ekrem Memnun'un başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 18 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Elif Bayram, Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Sinem Ataş, Feride Şevval Akalan, Pelin Derya Bilgiç (Çimsa ÇBK Mersin), Sevgi Uzun, Şerife Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Opet), Meltem Yıldızhan, Ayşe Cora, Derin Erdoğan, Gökşen Fitik, Kuanitra Holingsvorth (Galatasaray Çağdaş Faktoring), İlayda Güner (Nesibe Aydın), Duygu Özen, Manolya Kurtulmuş, Zeynep Şevval Gül (OGM Ormanspor)

Haberin Devamı

A Milli Kadın Basketbol Takımının aday kadrosu açıklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol#A Kadın Milli Basketbol Takımı#FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

BAKMADAN GEÇME!