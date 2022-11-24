HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFÄ°KSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±â€™ndan tarihi fark

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Milli TakÄ±m#Olcay ÇakÄ±r#Basketbol
A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±â€™ndan tarihi fark
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 24, 2022 21:16

FIBA 2023 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri D Grubuâ€™nda mÃ¼cadele eden A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, Arnavutlukâ€™u 140-44â€™lÃ¼k skorla maÄŸlup etti.Â

Haberin DevamÄ±

Mersin Servet TazegÃ¼n Spor Salonuâ€™nda oynanan mÃ¼sabakada ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±lar; Olcay Ã‡akÄ±r Turgut, Pelin Derya BilgiÃ§, Meltem YÄ±ldÄ±zhan, Tilbe ÅženyÃ¼rek ve Teaira Zyaire Mc Cowan beÅŸiyle karÅŸÄ±laÅŸmaya baÅŸladÄ±. Milliler, Arnavutluk karÅŸÄ±sÄ±nda ilk yarÄ±yÄ± 74-16 Ã¶nde tamamladÄ±.

A Milli TakÄ±mâ€™da Teaira Zyaire Mc Cowan 28, Tilbe ÅženyÃ¼rek 20, Alperi Onar 15 ve TuÄŸÃ§e CanÄ±tez ile Pelin BilgiÃ§ 14â€™er sayÄ±yla mÃ¼cadeleyi noktaladÄ±. Arnavutlukâ€™ta ise Ebi Dishnica 7 sayÄ±yla oynadÄ±.

A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, grubundaki dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda 27 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ Slovenyaâ€™yÄ± konuk edecek.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Milli TakÄ±m#Olcay ÇakÄ±r#Basketbol

BAKMADAN GEÃ‡ME!

MuhteÅŸem bir hikaye nasÄ±l da kÃ¢busa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ | Manchester Uniteddan ayrÄ±lan Ronaldo ÅŸimdi ne yapacak

MuhteÅŸem bir hikaye nasÄ±l da kâbusa dönüÅŸtü? | Manchester United'dan ayrÄ±lan Ronaldo ÅŸimdi ne yapacak?

#2022 Dünya KupasÄ±
Ã‡ocuklar arasÄ±nda â€˜virÃ¼s kokteyliâ€™ dolaÅŸÄ±mda Ebeveynler iÅŸe gidemiyor... RSV nasÄ±l bu kadar gÃ¼Ã§lendi

Çocuklar arasÄ±nda â€˜virüs kokteyliâ€™ dolaÅŸÄ±mda! Ebeveynler iÅŸe gidemiyor... RSV nasÄ±l bu kadar güçlendi?

#RSV
Son Dakika Deprem Haberi: DÃ¼zcede 5.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem Ä°stanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i aÄŸÄ±r 68 yaralÄ±

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüÄŸünde deprem! Ä°stanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i aÄŸÄ±r 68 yaralÄ±

#DEPREM

BAKMADAN GEÇME!

MuhteÅŸem bir hikaye nasÄ±l da kÃ¢busa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ | Manchester Uniteddan ayrÄ±lan Ronaldo ÅŸimdi ne yapacak

MuhteÅŸem bir hikaye nasÄ±l da kâbusa dönüÅŸtü? | Manchester United'dan ayrÄ±lan Ronaldo ÅŸimdi ne yapacak?

#2022 Dünya KupasÄ±
Ã‡ocuklar arasÄ±nda â€˜virÃ¼s kokteyliâ€™ dolaÅŸÄ±mda Ebeveynler iÅŸe gidemiyor... RSV nasÄ±l bu kadar gÃ¼Ã§lendi

Çocuklar arasÄ±nda â€˜virüs kokteyliâ€™ dolaÅŸÄ±mda! Ebeveynler iÅŸe gidemiyor... RSV nasÄ±l bu kadar güçlendi?

#RSV
Son Dakika Deprem Haberi: DÃ¼zcede 5.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem Ä°stanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i aÄŸÄ±r 68 yaralÄ±

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüÄŸünde deprem! Ä°stanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i aÄŸÄ±r 68 yaralÄ±

#DEPREM