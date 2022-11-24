A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±â€™ndan tarihi fark

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Mersin Servet TazegÃ¼n Spor Salonuâ€™nda oynanan mÃ¼sabakada ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±lar; Olcay Ã‡akÄ±r Turgut, Pelin Derya BilgiÃ§, Meltem YÄ±ldÄ±zhan, Tilbe ÅženyÃ¼rek ve Teaira Zyaire Mc Cowan beÅŸiyle karÅŸÄ±laÅŸmaya baÅŸladÄ±. Milliler, Arnavutluk karÅŸÄ±sÄ±nda ilk yarÄ±yÄ± 74-16 Ã¶nde tamamladÄ±.



A Milli TakÄ±mâ€™da Teaira Zyaire Mc Cowan 28, Tilbe ÅženyÃ¼rek 20, Alperi Onar 15 ve TuÄŸÃ§e CanÄ±tez ile Pelin BilgiÃ§ 14â€™er sayÄ±yla mÃ¼cadeleyi noktaladÄ±. Arnavutlukâ€™ta ise Ebi Dishnica 7 sayÄ±yla oynadÄ±.



A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, grubundaki dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda 27 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ Slovenyaâ€™yÄ± konuk edecek.