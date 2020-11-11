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Basketbol
Haber Giriş: 11.11.2020 - 02:01 | Son Güncelleme:

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarını sürdürdü
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 14 Kasım Cumartesi günü Sırbistan ile İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Milliler, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda günü çift antrenmanla değerlendirdi.

A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla sabah antrenmanı öncesinde bir seremoni yaptı. Milliler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken, Türk bayrağı ile de poz verdi.

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