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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya’yı mağlup etti! Grubu namağlup tamamladı

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#A Milli Kadın Basketbol#2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri#Sporanasayfa
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya’yı mağlup etti Grubu namağlup tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 02:00

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 6. ve son maçında Romanya'yı deplasmanda 99-61 yendi.

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Ay-yıldızlı takım, grupta 6'da 6 yaparak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan milli takım, organize hücumlarda bulduğu basketlerle 5. dakikayı 9-3 üstün geçti. Savunmada zorlanan rakibi karşısında boyalı alanda üst üste basketler bulan ay-yıldızlı ekip, birinci periyodu 23-12 önde bitirdi.

İkinci periyotta ev sahibi takım, Irimia ve Panait ile bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalıştı. A Milli Takım, rakibine Tilbe Şenyürek ve Meltem Yıldızhan ile karşılık vererek soyunma odasına 44-29 önde gitti.

A Milli Takım, karşılaşmanın ikinci yarısına hem hücum hem de savunmada etkili başladı. Ay-yıldızlılar, Sevgi Uzun ve Elif Bayram'ın öne çıktığı üçüncü periyodu da 74-43 üstün geçti.

Son periyotta da etkili mücadelesini sürdüren ve farkı daha da açan A Milli Takım, müsabakadan 99-61 galip ayrıldı.

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#A Milli Kadın Basketbol#2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri#Sporanasayfa

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