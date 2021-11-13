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A Milli Kadın Basketbol Takımı Polonya maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

#Milli Maç#A Milli Kadın Basketbol Takımı#Polonya
A Milli Kadın Basketbol Takımı Polonya maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Polonya'yı konuk edecek. Milli takım, grubundaki ilk maçında Slovenya'yı deplasmanda 78-62 mağlup etti. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki A Milli Kadın Basketbol Takımı Polonya maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

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Ay-yıldızlı ekibin grubunda Polonya ve Slovenya'nın yanı sıra Arnavutluk bulunuyor. FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmaları, üç pencerede oynanacak. İlk pencere 11-14 Kasım, ikinci pencere 24-27 Kasım, üçüncü pencere de 9-12 Şubat 2023'te yapılacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Polonya maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 14 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Polonya ile 18. maç

A Milli Takım, Polonya ile 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ilk kez 6 Haziran 1988'de Seul Olimpiyat Oyunları elemelerinde karşılaştı ve Polonya maçı 57-36 kazandı.
Milliler, rakibi karşısında ilk galibiyetini 27 Kasım 2002'de oynanan 2003 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 85-57'lik skorla aldı.
Türkiye ile Polonya arasında daha önce oynanan 17 müsabakada ay-yıldızlıların 9 galibiyeti bulunuyor.

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#Milli Maç#A Milli Kadın Basketbol Takımı#Polonya

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