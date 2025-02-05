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A Milli Kadın Basketbol Takımı 5'te 5 peşinde

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#A Milli Kadın Basketbol Takımı#2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri#TRT Spor Yıldız
A Milli Kadın Basketbol Takımı 5te 5 peşinde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 11:24

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında 6 Şubat Perşembe İzlanda'yı ağırlayacak.

Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Elemelerde oynadığı 4 maçı da kazanan milli takım, grup liderliğini garantileyerek şampiyonaya katılma hakkı elde etti.

Çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan İzlanda ise 4. ve son sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, İzlanda'da oynanan ilk maçı 72-65 kazanmıştı.

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Olcay Çakır Turgut ile Alperi Onar kadrodan çıkarıldı. Berfin Sertoğlu aday kadroya dahil edildi.

Ekrem Memnun'un başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

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Elif Bayram, Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Sinem Ataş, Feride Şevval Akalan, Pelin Derya Bilgiç (ÇİMSA ÇBK Mersin), Sevgi Uzun, Tilbe Şenyürek (Fenerbahçe Opet), Meltem Yıldızhan, Ayşe Cora, Derin Erdoğan, Gökşen Fitik, Kuanitra Holingsvorth (Galatasaray Çağdaş Faktoring), İlayda Güner (Nesibe Aydın), Duygu Özen, Manolya Kurtulmuş, Zeynep Şevval Gül (OGM Ormanspor), Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)

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#A Milli Kadın Basketbol Takımı#2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri#TRT Spor Yıldız

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