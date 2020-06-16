A Milli Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da çevrim içi gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda milli takımın 5. eleme grubunda Slovenya, Hollanda ve Polonya ile eşleştiği belirtildi.



Grup müsabakalarının 4-5 Kasım tarihlerinde başlayacağı ve 2 Mayıs 2021'de tamamlanacağı ifade edildi.



Elemelerde 32 takım mücadele edecek. Toplam 8 grupta 4'er takım yer alacak. Gruplarında ilk 2 sırada yer alan 16 takım ile en iyi üçüncü 4 ekip şampiyonaya katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Macaristan ve Slovakya'nın yanı sıra turnuvanın son şampiyonu İspanya ile ikincisi Hırvatistan ise organizasyona doğrudan katılacak.



2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası, 13-30 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

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