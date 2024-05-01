A Milli Hentbol Takımı, EURO 2024’ün açılış maçında Macaristan ile karşılaşacak

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Ay-yıldızlılar, turnuvanın açılış maçında ev sahibi Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fönix Arena'da 28 Kasım'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Şampiyonada dörder takımlı altı gruptan oluşan Ön Tur maçları, Debrecen (Macaristan), Basel (İsviçre) ve Innsbruck'ta (Avusturya) oynanacak ve her şehir iki gruba ev sahipliği yapacak.

Grupları ilk iki sırada tamamlayan 12 takım, Ana Tur'a yükselecek. Ön Tur ve Ana turdaki tüm maçlar TSİ 17.30, 20.00 veya 22.30'da başlayacak.

Debrecen ve Viyana'da oynanacak Ana Tur'da 12 takım altışarlı iki gruba ayrılarak, tek devreli lig usulü mücadele edecek. Viyana'da 10 bin seyircili Wiener Stadthalle'de yapılacak final haftasında; grup birinci ve ikincileri yarı finalde eşleşirken, grup üçüncüleri beşincilik maçında karşılaşacak. Şampiyona 15 Aralık’ta oynanacak üçüncülük ve final maçı ile sona erecek.

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A Milli Takım’ın da yer aldığı A Grubu ve B Grubu'nun maçları Macaristan'ın ikinci büyük şehri olan Debrecen'de bulunan 6500 seyirci kapasiteli Fönix Arena'da oynanacak. Ön Tur A Grubu müsabakalarında A Milli Takım, 28 Kasım'da ev sahibi Macaristan ile oynayacağı açılış maçının ardından, 30 Kasım günü saat 22.30'da Kuzey Makedonya ile ve gruptaki son maçında ise 2 Aralık günü saat 22.30'da İsveç ile karşılaşacak.

EURO 2024 grupları ve maçların oynanacağı yerler şu şekilde:

A GRUBU (Macaristan, Debrecen, Fönix Arena Debrecen)

İsveç, Macaristan, Kuzey Makedonya, Türkiye

B GRUBU (Macaristan, Debrecen - Fönix Arena Debrecen)

Karadağ, Romanya, Sırbistan, Çekya

C GRUBU (İsviçre, Basel, St. Jakobshalle Stadion)

Fransa, İspanya, Polonya ,Portekiz

D GRUBU (İsviçre, Basel, St. Jakobshalle Stadion)

Danimarka, İsviçre, Hırvatistan, Faroe Adaları

E GRUBU (Avusturya, Innsbruck, Olympiaworld Innsbruck)

Norveç, Avusturya, Slovenya, Slovakya

F GRUBU (Avusturya, Innsbruck, Olympiaworld Innsbruck)

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Hollanda, Almanya, İzlanda, Ukrayna