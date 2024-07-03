A Milli Futbol Takımı'nın zaferinin coşkusu sokaklara taştı

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A Milli Futbol Takımı’nın, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesi Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

Avusturya maçının son düdüğüyle birlikte İstanbul'dan Ardahan'a kadar tüm şehirlerde sokaklara dökülen vatandaşlar çeyrek final coşkusunu doyasıya yaşadı.

İSTANBUL

Beyoğlu’nda kurulan dev ekranda Türkiye - Avusturya maçını takip eden vatandaşlar büyük heyecan yaşadı. Maçın sona ermesiyle vatandaşlar milli takımın çeyrek finale yükselmesini coşkuyla kutladı. Bahçelievler’de kurulan dev ekranda da vatandaşlar maçı büyük bir heyecanla izledi.Beyoğlu’nda yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda kurulan dev ekranda Türkiye - Avusturya maçını izledi. Maçın sonra ermesiyle meydanda büyük coşku yaşandı. Ay-yıldızların galibiyetini ve çeyrek finale yükselmesini çocuk, genç, yaşlı hep birlikte ellerinde bayraklarla kutladı. Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı’nda kurulan dev ekranda maçı izleyenler galibiyet sevincini hep birlikte yaşadı.

ANKARA

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Maçın bitimiyle beraber taraftarlar Bahçeli 7’nci Cadde’de toplandı. Hep bir ağızdan marş söyleyen taraftarlar, daha sonra uzun süre takımları lehine tezahüratta bulundu. Bazı taraftarların yanlarında getirdikleri meşaleleri yakması ve havai fişekleri fırlatması kutlamalarda renkli görüntülerin yaşanmasını sağladı. Çeşitli semtlerden araçlarıyla Bahçeli’ye gelen çok sayıda taraftar da kornalar eşliğinde kutladı. Kutlamalar nedeniyle zaman zaman trafikte yoğunluk yaşandı. Polis güvenlik önlemi aldı.

ESKİŞEHİR

Çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi olan A Milli Futbol Takımı’nın galibiyeti ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de coşkulu bir şekilde kutlandı. Yoğunlukla Tepebaşı ilçesinde kutlama yapan vatandaşların araçları konvoy yaptığı görüldü. Bazı vatandaşların ise yaya şekilde gruplar halinde, ellerindeki Türk bayrağını sallayarak kutlama yaptı.

ARDAHAN

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın başarısı Ardahan’da coşkuyla kutlandı.

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Ay-yıldızlıların çeyrek finale kalmasının ardından Ardahan'da vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Milli takımın başarısını kutlamak için araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, tur atarak galibiyet sevincini doyasıya yaşadı.

YALOVA

Yalova’da kurulan dev ekranlarda maçı izleyen seyirciler mücadele esnasında heyecan dolu anlar yaşadı. Merih Demiral'ın golleriyle Milliler müsabakayı 2-1'lik skorla kazanmasıyla vatandaşlar, Yalova meydanında çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadı. Mücadele sonrası çok sayıda vatandaş araçlarıyla sokaklara çıkarak Avusturya karşısında kazanılan zaferi doyasıya kutladı.

ERZİNCAN

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Maçı Cumhuriyet Meydanında kurulan dev ekranda izleyen vatandaşlar, ay-yıldızlıları destekledi. Çeyrek finale yükselme mücadelesinde maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Erzincanlı vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar halay çekip araç konvoylarıyla çeyrek final coşkusunu yaşadılar.

Dev ekranda maçı izleyenler arasında Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve kent protokolü de yer aldı.

BOLU

Bolu Belediyesi tarafından Valilik Meydanı’nda EURO 2024 son 16 turunda Türkiye'nin, Avusturya ile karşı karşıya geldiği maç için dev ekran kuruldu. Binlerce Bolulu tek yürek olarak maçı heyecanla takip etti. 90 dakika boyunca heyecanla mücadeleyi takip eden Bolulular maçın son düdüğü ile birlikte çeyrek finale çıkmanın coşkusunu yaşadı. Türkiye, sloganları atan Bolulular, çeyrek finali coşku ile kendinden geçti. Şehir merkezinde vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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KIRŞEHİR

Kırşehir'in merkezi noktalarından biri olan Cacabey Meydanı, futbolseverlerle dolup taştı. A Milli Futbol Takımı'nın, Avusturya ile oynadığı çeyrek final maçı için dev bir ekran kuruldu ve yüzlerce kişi bu heyecan dolu mücadeleyi izlemek için meydanda toplandı. Maç öncesinde başlayan coşku, maç boyunca sürdü. Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Tezahüratlar ve alkışlar eksik olmazken, her gol anında meydan adeta yerinden oynadı.

Milli maç için Cacabey Meydanı'nda unutulmaz anlara sahne oldu. Maç sonunda vatandaşlar, meydandan mutlu ve heyecanlı bir şekilde ayrıldı.

AYDIN

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Milli heyecanı bir arada yaşamak için binlerce Aydınlı Atatürk Kent Meydanı'na akın etti. Meydanda kurulan dev ekranda milli maçı bir arada izleyen Aydınlılar, zorlu geçen mücadelenin sonunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen yükselen milli takımın zaferini coşkuyla kutladı. Aydın sokaklarını kırmızı-beyaza boyayan binlerce vatandaş, çeyrek finale yükselmeyi coşkuyla kutladı. Adnan Menderes Bulvarı başta olmak üzere tüm sokak ve caddelere taşan galibiyet sevinci sonrasında arabalarla konvoy yapan taraftarlar Türk bayrakları ve marşlar ile çeyrek finali kutladı.



Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlarla bir arada milli maçı seyreden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de, maç sonunda eline aldığı Türk bayrağı ile birlikte kutlamalara katılarak, Milli Takım'a başarılar diledi.

GÜMÜŞHANE

Maçı Gümüşhane Belediyesi önündeki Fatih Parkı'nda bulunan dev ekranda izleyen vatandaşlar, ay-yıldızlıları destekledi. Çeyrek finale yükselme mücadelesinde maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Gümüşhaneli vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

DÜZCE

Düzce Belediyesi tarafından Bahçeşehir Yeşilvadi'de ay-yıldızlıların EURO 2024 Son 16 Turu maçı için dev ekran kuruldu. Binlerce Düzceli tek yürek olarak maçı heyecanla takip etti. 90 dakika boyunca heyecanla mücadeleyi takip eden Düzceliler maçın son düdüğü ile birlikte adeta kendinden geçti. Tezahüratlar yapan Düzceliler, çeyrek finali coşku ile kutladı.

KUŞADASI’NDA MİLLİ HEYECAN YAŞANDI

Bu galibiyetle Türkiye, çeyrek final biletini alarak büyük bir başarıya imza attı. Kuşadası’nda milli heyecan ve coşku doruktaydı. Vatandaşlar çeyrek finali doyasıya kutladı.