MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriA Milli Futbol Takımı'nın rakibi Rusya'nın aday kadrosu açıklandı
GeriFutbol A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Rusya'nın aday kadrosu açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 16:48 | Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Rusya'nın aday kadrosu açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Rusya'nın aday kadrosu açıklandı
Abone Olgoogle-news

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 15 Kasım'da karşılaşacağı Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov tarafından aday kadroya şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Guilherme Marinato (Lokomotiv Moskova), Matvey Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dinamo Moskova)

Defans: Georgy Dzhikiya (Spartak Moskova), Igor Smolnikov (Krasnodar), Roman Evgenev (Dinamo Moskova), Fedor Kudryashov (Fraport TAV Antalyaspor), Andrey Semenov (Akhmat), Igor Diveev, Mario Fernandes (CSKA Moskova), Vyacheslav Karavaev, Yury Zhirkov (Zenit)

Orta saha: Aleksey Ionov (Krasnodar), Aleksandr Erokhin, Andrey Mostovoy, Magomed Ozdoev, Daler Kuzyaev (Zenit), Konstantin Kuchaev, Ivan Oblyakov (CSKA Moskova), Roman Zobnin (Spartak Moskova), Daniil Fomin, Daniil Lesovoy (Dinamo Moskova), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Denis Cheryshev (Valencia), Aleksey Miranchuk (Atalanta)

Forvet: Artem Dzyuba (Zenit), Anton Zabolotny (Sochi), Aleksandr Sobolev (Spartak Moskova)

A Milli Futbol Takımının rakibi Rusyanın aday kadrosu açıklandı

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle