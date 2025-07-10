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Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

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#FIFA#A Milli Takım#Dünya Sıralaması
Türkiyenin FIFA dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 12:09

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1553 puanla 27. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede bulunmaya devam ettiği sıralamanın ilk 5 basamağında bir değişiklik olmazken, ilk 10'da ise Portekiz bir basamak yükselerek 6. sıraya çıktı, Hollanda ise bir basamak düşerek 7. sıraya geriledi. Almanya 10. sıradan 9. sıraya yükselirken, Hırvatistan da bir basamak yükselerek 10. sırada yer aldı. Daha önce ilk 10'da bulunan İtalya ise 12. sıraya geriledi.

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Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Eylül 2025'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

  1. Arjantin (1885 puan)
  2. İspanya (1867 puan)
  3. Fransa (1862 puan)
  4. İngiltere (1813 puan)
  5. Brezilya (1777 puan)
  6. Portekiz (1770 puan)
  7. Hollanda (1758 puan)
  8. Belçika (1736 puan)
  9. Almanya (1716 puan)
  10. Hırvatistan (1707 puan)

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#FIFA#A Milli Takım#Dünya Sıralaması

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