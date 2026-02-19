A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Bir dönem A Milli Futbol Takımı'mızı ve Bursaspor'u çalıştıran 85 yaşındaki teknik adam Sepp Piontek, hayatını kaybetti.

Piontek'in ailesi, hastalığı nedeniyle dünyaca ünlü teknik adamın vefatını Danimarka medyasına doğruladı.

Piontek, 1979-1990 yılları arasında Danimarka Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

111 maçta görev alan Piontek, 1.60 puan ortalaması yakalamıştı.

'DANİMARKA DİNAMİTİ'

Danimarka futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Piontek için 'Danimarka Dinamiti' lakabı takılmıştı. Danimarka futboluna 1980'lerde atak ve dinamik futbol oynatmasından dolayı bu lakap kendisi için söyleniyordu. Danimarka; Michael Laudrup, Jesper Olsen ve Frank Arnesen gibi Hollanda'da geçmişi olan yıldızlara sahipti.

TFF'DEN HAYATINI KAYBEDEN SEPP PIONTEK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"A Millî Takımımızın ve Bursaspor'un eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

1990-1993 yılları arasında Türkiye'nin başında üç sene görev yapan Alman teknik adamın, Ay-Yıldızlıların uluslararası futbol sahnesindeki yükselişine giden yolda ilk adımların atılmasında büyük emekleri olmuştu.

1958-1972 yılları arasındaki profesyonel futbolculuğu döneminde ülkesinin Germania Leer ve Werder Bremen takımlarında forma giyen Piontek, Bremen ekibiyle 1961'de Federasyon Kupası, 1965 senesinde ise Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Piontek, 6 maçta da Batı Almanya A Millî Takımı'nı temsil etti.

Teknik direktörlük kariyerine uzun yıllar forma giydiği Werder Bremen'de başlayan Piontek, daha sonra Fortuna Düsseldorf, Haiti ve St. Pauli'yi çalıştırdı; 1979 senesinde de Danimarka'nın başına geçti. 11 yıllık görev süresi içerisinde Danimarka'yı tarihinde ilk kez 1986 senesinde Dünya Kupası'na götürdü. Danimarka, Piontek yönetiminde katıldığı 1984 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi, 1988 Avrupa Şampiyonası'na ise grup aşamasında veda etti. Sepp Piontek ise Danimarka'daki görev süresinde Avrupa'da 3-5-2 taktiğinin ilk uygulayıcısı olarak hafızalarda kaldı.

1990 yılında Danimarka'dan ayrılarak Türkiye A Millî Takımı'nın başına geçen Piontek, 27 karşılaşmada ekibimizi yönetti. Bu karşılaşmalarda Ay-Yıldızlılar 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Piontek, 1993-95 yılları arasında da Bursaspor'da görev yaptıktan sonra Danimarka takımlarından Aalborg ve Silkeborg'da görev aldı; kariyerinin sonunda ise Grönland Millî Takımı'nı yönetti.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Piontek'in vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, yakınları ile Almanya Futbol Federasyonu ve Danimarka Futbol Federasyonu'na başsağlığı dileriz."