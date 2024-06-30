A Milli Futbol Takımı'nı coşturan sözler! Boydan boya afişlerle donatıldı, oyuncular dünyadan izole edildi...

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Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden A Milli Takımımız’ın rahatlığı ve güvenliği için her türlü tedbiri almış. Grup maçlarını oynadığımız Dortmund ile Hamburg arasındaki Barsinghausen’de kamp yapan ay yıldızlı ekibimiz, tam anlamıyla dünyadan izole edilmiş durumda.

ÖZEL EĞiTiMLi POLiSLER SÜREKLi MiLLiLERiN YANINDA

Sadece milli takımımızın konakladığı otele, futbolcuların birinci derece yakınları dışında kimse alınmıyor. Türkiye’den götürülen özel eğitimli polisler sürekli millilerin yanında. TFF bunlarla da yetinmemiş; futbolcuların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla antrenman sahasının bir kenarını boydan boya afişlerle donatmış. Milli duyguları yüceltmeyi amaçlayan onlarca mesajın yer aldığı afişlerin bazıları şöyle:

· Ay yıldız sahada.

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· Tarihin izinde, zafer yolunda.

· Hep seninleyiz Türkiyem.

· Parla beyaz ve kırmızım.

· Parla hilal ve yıldızım.

· Bir oluruz senin yolunda.

· Bu takım, bu gurur bizim.

· El ele hep birlikte.

· Şanlı bayrağımızın olduğu her yer bizimdir.

· Kırmızınla beyazınla en büyük Türkiye.

· Haydi Türkiye, birlikte güçlüyüz.

ALMANYA KARAYOLLARI’NIN EURO 2024’TEN HABERi YOK

Almanlar EURO 2024 organizasyonunda genel olarak başarılı bir sınav veriyor. Ancak bazı sorunlar da yok değil. Özellikle şehirler arası karayollarında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bugüne dek dolaştığımız Düsseldorf, Dortmund, Hamburg ve Leipzig şehirleri arasındaki otobanlarda defalarca yol yapım çalışmasına denk geldik. Bu çalışmalardan kaynaklanan trafik yoğunluğu nedeniyle saatlerce zaman kaybettik. Bizim bildiğimiz, bu tür şampiyonalar sırasında yol yapımı vb. çalışmalara ara verilir, organizasyonların bitmesi beklenir. Anlaşılan o ki, Almanya Karayolları’nın ülkelerinde Avrupa Futbol Şampiyonası düzenlendiğinden haberleri yok!

MONTELLA BU POZLARI VERMEYi NASIL KABUL ETTi

Almanya’da A Milli Takım’ın Barsinghausen’deki kampına iki kez gittik, her defasında farklı görüntülerle karşılaştık. Portekiz maçı sonrasına denk gelen ilk ziyaretimizde teknik direktör Montella’nın surat ifadesi olumsuzdu. Belli ki 3-0’lık yenilgiye çok üzülmüştü. Türkiye’den gelen basın mensuplarının sohbet etme ve fotoğraf çektirme taleplerini, “Önce gruptan çıkalım, sonra düşünürüz” cevabını verdi.

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MiLLi TAKIMIN BAŞINA GELiRKEN BELiRLEDiĞi 2 HEDEFE DE ULAŞTI

İkinci ziyaretimizi 2-1 kazandığımız Çekya maçı sonrası yaptık. Bu sefer yüzünde güller açıyordu. Antrenman sahasına gelir gelmez tüm gazetecilere Türkçe birkaç kez “Merhabalar” dedi. Gazetecilerle önce toplu, sonra tek tek fotoğraf çektirdi. Sürekli gülümsüyordu. Montella milli takımın başına geldiğinde 2 büyük hedefi vardı. İlki, EURO 2024’e kalmak, ikincisi gruptan çıkarmak. İkisini de başarınca rahatladı ve Türk gazetecilerin taleplerini kabul etti.

SOKAK HAYVANLARININ OLMADIĞI ÜLKE

Türkiye'nin her şehrinde hatta köylerde bile sokak hayvanlarına rastlamak mümkün. Artık tamamen kanıksadığımız, doğal kabul ettiğimiz sokak kedilerini ve köpekleri Almanya’da görmeniz neredeyse imkansız. Zira ülke yönetimi bu konudaki tutumunu en başta belirlemiş ve katı kurallar koymuş. Sahipsiz ya da sokağa atılmış bir tane bile hayvan göremiyorsunuz. Evde beslenmeyen yani sahipleri olmayan kediler ve köpekler ülkenin dört bir yanındaki barınaklarda yaşatılıyor. Ne diyelim, darısı başımıza...