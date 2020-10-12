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Futbol
Haber Giriş: 12.10.2020 - 21:46 | Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı'nda Sırbistan maçı hazırlıkları başladı

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A Milli Futbol Takımı'nda Sırbistan maçı hazırlıkları başladı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı konuk edecek ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetimindeki idmanda, dün deplasmanda oynanan Rusya müsabakasının ilk 11'inde yer almayan futbolcular sahada yenilenme çalışması yaptı.

Karşılaşmaya ilk 11 başlayan futbolcular ise fitness salonunda kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Milliler, yarın yapacağı antrenmanla Sırbistan müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

A Milli Futbol Takımında Sırbistan maçı hazırlıkları başladı

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