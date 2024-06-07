A Milli Futbol Takımı'nda Polonya maçı mesaisi

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında 10 Haziran’da Polonya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bu ülkenin Opalenica kasabasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ısınma bölümü fitness alanında gerçekleşti. Daha sonra sahaya gelerek rondo çalışmasıyla devam eden antrenmanda, pas ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada taktik oyun oynandı. Öte yandan Ay-yıldızlı ekibin antrenmanını TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

CENK TOSUN’UN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

A Milli Takım’ın bugünkü çalışmasına, Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan oyunculardan Bertuğ Yıldırım ve Enis Destan da katıldı. Sahadaki antrenmanın başında bugün doğum günü olan Cenk Tosun için takım arkadaşları ve teknik heyetin katıldığı neşeli bir kutlama yapıldı. A Milli Futbol Takımı, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla Polonya maçının hazırlıklarını sürdürecek.