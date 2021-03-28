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GeriFutbol A Milli Futbol Takımı'nda Letonya maçı hazırlıkları başladı
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Futbol
Haber Giriş: 28.03.2021 - 20:26 | Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı'nda Letonya maçı hazırlıkları başladı

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A Milli Futbol Takımı'nda Letonya maçı hazırlıkları başladı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 30 Mart’ta Letonya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı bu maçın hazırlıklarına başladı.

Günün tek çalışmasını Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Tesisleri’nde yapan milliler ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları gerçekleştirdi. İdman şut çalışmasıyla sona erdi. Norveç maçında forma giyen oyunculara rejenerasyon programı uygulandı.

Ay Yıldızlılar, Letonya ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yarın saat 18.00’de Riva’daki TFF Tesisleri’nde yapacak.

A Milli Futbol Takımında Letonya maçı hazırlıkları başladı

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