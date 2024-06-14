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A Milli Futbol Takımı'nda Gürcistan maçı mesaisi

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#Euro2024#A Milli Takım#Gürcistan
A Milli Futbol Takımında Gürcistan maçı mesaisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 20:16

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda yapacağı Gürcistan maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmana milliler, düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Çalışmaya tedavisi süren İrfan Can Kahveci ile tedbir amaçlı Cenk Tosun katılmadı.
A Milli Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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#Euro2024#A Milli Takım#Gürcistan

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