A Milli Futbol Takımı'nda Burak Yılmaz'dan İtalya maçı itirafı!

İtalya karşısında alınan sonuç ve oyunu kendilerinin de beklemediğini belirten Yılmaz, "İlk maç kesinlikle istemediğimiz, hem oyun hem de oyun anlayışımız olarak istemediğimiz bir başlangıç oldu. Çok gerçekçi toplantılar yapıp olayı hallettiğimizi düşünüyoruz. Alınan sonuca göre ev sahibine karşı oynamak dezavantaj olarak görünüyor. Yarından itibaren yeniden hedefte olduğumuzu, Galler'e karşı her zamanki Türkiye'yi göstermek istiyoruz. Umarım yarın istediğimiz sonucu alırız. Maçtan sonraki ilk 2 gün kötü durumdaydık. Kırılgan ve üzgündük ancak hocamıza teşekkür ediyoruz. Bizi ayakta tuttu. Sonrasında Galler ve İsviçre'nin beraberliğinde kötünün iyisi olarak kendimize geldik. Tekrardan hedefimiz var, 6 puan hedefliyoruz. Tekrardan hocamıza teşekkür ediyoruz. Çok olumlu ve pozitif toplantılarla kendimize geldik ve diğer maçlar için hedefe tutunduk. Tabii ki de başarabiliriz. Açıkçası ilk maçtan sonraki olumsuz havanın dağıldığını düşünüyoruz. Yine birlikteyiz, yine kenetlendik. Yarınki maçı kazandıktan sonra birçok şeyin olumluya döneceğini düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarıma güveniyorum, Türk halkının da bize güvendiğini biliyoruz. Böyle bir oyun biz de beklemiyorduk." diye konuştu.

HEDEF 2'DE 2

Kalan 2 maçta 2 galibiyet alarak gruptan çıkmak istediklerini belirten tecrübeli golcü, "Çeyrek final, yarı final için bir şey söyleyemem. Şu an gerçekçi bir hedef değil. Yarınki Galler maçını kazanıp neler olacağını göreceğiz. Bizi gruptan çıkaracak formül çok net bir şekilde 6 puan. 6 puan aldığımızda direkt gruptan çıkıyoruz. Bu 6 puanın nasıl alınacağını hocamız söyleyecektir. Kendi evimizde oynayacağız. İtalya maçında her şeyiyle deplasmandaydık. İnşallah yarın burada Galler'e deplasman havasını yaşatırız. Gerek Azerbaycan halkının gerekse Türkiye'den gelen vatandaşlarımızın desteğini burada göreceğiz. Azerbaycan'daki kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bize düşen yarın Galler'e Bakü'de deplasman havası yaşatarak maçı kazanmak. Galler'in bir oyun anlayışı var. Hem 3'lü hem de 4'lü savunmaya karşı analizlerimizi yaptık. Yarın bunların önemli olmayacağını ve hedef odaklı bir maç olacağını düşünüyorum. Benim için savunmasız oynamaları daha iyi olur ama nasıl çıkacaklarına dair bir şey söyleyemem şu anda." dedi.

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