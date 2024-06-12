A Milli Futbol Takımı’na yeni sponsor

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A Milli Futbol Takımı’nın Almanya’nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasında kamp yaptığı NFV Sportschule’de gerçekleşen imza törenine TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, RAMS Türkiye İcra Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcular Altay Bayındır, Barış Alper Yılmaz ve Kenan Yıldız katıldı.

Genç bir milli takımla EURO 2024’te mücadele edeceklerini belirten TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, “Avrupa’nın en genç milli takımlarından birisi ile dünyanın en büyük üç spor organizasyonundan biri olan Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edeceğiz. Almanya’da evimizde gibiyiz. Gurbetçi vatandaşlarımızın desteğini ilk andan bu yana yoğun bir şekilde hissetmeye başladık. Maçlarımızda da tribün desteğini arkamızda olacağını biliyoruz. Bu yıl ilk defa yurtdışında bir sponsorluk anlaşmamızı yapıyoruz. A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası kampını yaptığı tesisin basın merkezinde ilk önemli organizasyonumuz da bu sponsorluk anlaşması imza töreni oluyor. Başkanımızın da sürekli vurguladığı ve altını çizdiği gibi sponsorlarımıza iş ve çözüm ortağımız olarak bakıyoruz. Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi’nin liderliğinde FIFA Milli Takımlar sıralamasında ve UEFA ülke puanı sıralamasında da kulüplerimizin başarılarıyla yeniden yükselişe geçtik. Böylece Türk futbolunun da yayın gelirlerini artırdığımız gibi sponsorluk gelirlerini de artırmış bulunuyoruz. Bugün de RAMS Global A Milli Futbol Takımımıza sponsor oluyor. Ayrıca buradaki Medya Merkezimizin isim hakkını da RAMS Global aldı. Bu sponsorluk anlaşmasında emeği olan Rams yöneticileri ve profesyonellerine, TFF yöneticileri ve profesyonellerine teşekkür ederim. RAMS’ın Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımımıza uğur getirmesini diliyor hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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“BU JENERASYON ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPACAK”

Sponsorluk sayılarında ciddi şekilde artış olduğunun altını çizen Mustafa Eröğüt, “Sponsorluk sayılarımız ciddi şekilde artıyor. Bu hem bugüne hem geleceğimize güven olarak görmek lazım. En genç 2 takımdan biriyiz. Bu jenerasyon çok büyük işler yapacak. Umarım bu başarılar, şampiyonadan başlar. Sponsorlar, bizim yol arkadaşımız. Bu yolda beraber büyüyor ve gelişiyoruz. Diğer sponsorlarımız gibi bu sponsorluğumuz da uzun soluklu bir sponsorluk olur” dedi.

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CEM CİRİTCİ: MİLLİ TAKIMIN ANA SPONSORLUĞUNU ÜSTLENMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

Türk futboluna değer katmak için yola çıktıklarını yola çıktıklarını belirten RAMS Global Türkiye İcra Kurulu Üyesi Cem Ciritci, “Bildiğiniz gibi bugün, Türk sporuna ve özellikle futbola değer katmak için Türkiye Futbol Federasyonu ile yapacağımız ana sponsorluk anlaşmasının imza töreninde bir araya geldik. RAMS Global olarak Türk sporuna değer katma vizyonuyla çıktığımız bu yolda, Türk futbolunun daha da büyük başarılara koşmasına destek vermek adına biz de kollarımızı sıvadık. Bu hedefimiz doğrultusunda Galatasaray, Başakşehir ve Denizlispor kulüpleri ile yaptığımız iş birliklerinin ardından A Milli Erkek Futbol Takımı ana sponsorluğunu bir sezon boyunca üstlenmekten gurur duyuyoruz. Türk futbolunun geleceğine duyduğumuz güvenle; uluslararası başarılara imza atan, köklü ve güçlü yapısıyla fark yaratan ve nice başarılar kazanma potansiyeline sahip Milli Takımımıza bu denli kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasıyla destek olmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz. Türk futbolu her yaştan izleyiciyi sahaya ve ekranlara büyük bir tutkuyla bağlayan, dinamik ve birleştirici bir güce sahip. Azim, inanç ve cesaretlerine hayran olduğumuz sporcularımızın sadece kendi kulüplerini değil; Ay-yıldızlı formayı da avrupada ve dünyada başarıyla temsil ettiklerini görmek, şüphesiz ki bizlere daha çok ilham veriyor ve göğsümüzü kabartıyor. Milli takımımızın önümüzdeki Avrupa Şampiyonası’nda özlenen başarılarına yenilerini ekleyerek ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğine olan inancımız tam. Artık bugünden itibaren milli takımımızın başarılarına yalnızca tanık olmakla kalmayıp, destek olma ayrıcalığına da erişebilmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Biz bu topraklara ve Türk sporuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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VINCENZO MONTELLA: İLK GÖREVİMİZ MİLLETİMİZİ GURURLANDIRMAK

Sponsorluğun hayırlı olması temennisinde bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Ailemize hoş geldiniz diyoruz. Hem bize hem şu andaki zamana ve hem de geleceğimize güveniyorlar. Ailemize kattığımız RAMS Global ile birlikte hep beraber en iyisini yapacağız. Almanya’da olduğumuz için mutluyuz. Bizim ilk görevimiz milletimizi gururlandırmak. Göstereceğimiz duruş, çalışkanlık ve alacağımız sonuçlar önemli. Geçmişte de burada olma fırsatı bulmuştuk. Onların sevgilerine tanıklık ettik. Burada olduğumuz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

“TESADÜFİ SAKATLIKLAR BİZİ ÇOK ÜZDÜ”

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Kampın başından beri şanssız sakatlıkları yaşadıklarını ve bu durumun kendilerini üzdüğünü dile getiren İtalyan teknik adam, “Biz geniş kadrodan başladığımızdan beri ufak sakatlıklar oldu. Sonrasında Ozan ve Enes gibi tesadüfi sakatlıklar yaşadık. Bunlar bizi çok üzdü. Ufak tefek sakatlıklar var ancak bu duruma endişe ile bakmıyorum. Çok iyi bir temelimiz var” diye konuştu.

“HAZIRLIK MAÇLARIYLA DENEYİM AÇIĞINI KAPATMAK ÖNEMLİYDİ”

Turnuva öncesinde seviyesi yüksek ülkelerle hazırlık maçları oynadıklarını söyleyen Montella, “Hazırlık maçlarını seçerken ileride karşılaşabileceğimiz seviyedeki rakipler olmasını istedik. Genç futbolcunun olduğu, deneyimin az olduğu noktalar var. Bu maçlarla beraber deneyim açığı kapatmak önemliydi. Şu ana kadar her şeyin doğru gittiğini düşünüyorum. Bizim canımızı sıkan tesadüfi, önüne geçemediğimiz sakatlıklar” şeklinde konuştu.