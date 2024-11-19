A Milli Futbol Takımı'na A Ligi yakışır! Montella, Karadağ maçı 11'ini belirledi

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yer alan A Milli Futbol Takımımız, 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Niksic Şehir Stadı’nda TSİ 22.45’te başlayacak maç TV8 ve EXXEN’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. Milli takımımızda, sakatlıkları nedeniyle kadroya davet edilmeyen veya sonradan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ve Eren Dinkci ile cezalı Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek. Galler maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolculardan Hakan Çalhanoğlu da oynamayacak, Eren Elmalının durumu ise bugün netleşecek.

GALLER-İZLANDA MAÇI DA TSİ 22.45’TE

Sakatlıkları bulunan oyuncuların yerine kadroya alınan Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak, Gökhan Sazdağı ve sarı kart cezasını tamamlayan Kenan Yıldız ise oynayabilecek. Karadağ’da cezalı olan Marusic ve Radunovic ile hastalanan Jovovic yok. Grupta 11 puanla lider olan ay yıldızlı ekibimiz, Karadağ ile 11 Ekim’de Samsun’da oynadığı karşılaşmayı, İrfan Can Kahveci’nin golüyle 1-0 kazanmıştı. 5 maçını da kaybeden Karadağ’ın küme düşmesi kesinleşti. Gruptan lider olarak A Ligi’ne yükselecek takımın belirleneceği son hafta maçlarının diğerinde 9 puanlı Galler, TSİ 22.45’te İzlanda’yı konuk edecek.

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