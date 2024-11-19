×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

A Milli Futbol Takımı'na A Ligi yakışır! Montella, Karadağ maçı 11'ini belirledi

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Türkiye#Karadağ
A Milli Futbol Takımına A Ligi yakışır Montella, Karadağ maçı 11ini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 07:00

A Milli Futbol Takımımız, Uefa Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçına çıkıyor. Grubu lider bitirip A Ligi’ne yükselecek takımın belirleneceği son hafta maçlarının diğerinde Galler, TSi 22.45’te İzlanda’yı konuk edecek. 11 puanla zirvede yer alan ay yıldızlılar Karadağ’ı yenerse, 9 puanlı takipçisi Galler’in alacağı sonuca bakmaksızın gruptan lider çıkacak. Beraberlik veya mağlubiyet halinde Galler-İzlanda maçının skoruna bakılacak.

Haberin Devamı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yer alan A Milli Futbol Takımımız, 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Niksic Şehir Stadı’nda TSİ 22.45’te başlayacak maç TV8 ve EXXEN’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. Milli takımımızda, sakatlıkları nedeniyle kadroya davet edilmeyen veya sonradan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ve Eren Dinkci ile cezalı Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek. Galler maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolculardan Hakan Çalhanoğlu da oynamayacak, Eren Elmalının durumu ise bugün netleşecek.

Gözden KaçmasınA Milli Futbol Takımında Montelladan Roma sorusuna tuzaklı yanıt Hakan Çalhanoğlu kötü haberi verdiA Milli Futbol Takımı'nda Montella'dan Roma sorusuna 'tuzaklı' yanıt! Hakan Çalhanoğlu kötü haberi verdiHaberi görüntüle

GALLER-İZLANDA MAÇI DA TSİ 22.45’TE

Sakatlıkları bulunan oyuncuların yerine kadroya alınan Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak, Gökhan Sazdağı ve sarı kart cezasını tamamlayan Kenan Yıldız ise oynayabilecek. Karadağ’da cezalı olan Marusic ve Radunovic ile hastalanan Jovovic yok. Grupta 11 puanla lider olan ay yıldızlı ekibimiz, Karadağ ile 11 Ekim’de Samsun’da oynadığı karşılaşmayı, İrfan Can Kahveci’nin golüyle 1-0 kazanmıştı. 5 maçını da kaybeden Karadağ’ın küme düşmesi kesinleşti. Gruptan lider olarak A Ligi’ne yükselecek takımın belirleneceği son hafta maçlarının diğerinde 9 puanlı Galler, TSİ 22.45’te İzlanda’yı konuk edecek.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımına A Ligi yakışır Montella, Karadağ maçı 11ini belirledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Türkiye#Karadağ

BAKMADAN GEÇME!