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GeriEURO2020 A Milli Futbol Takımımız'ın hazırlık maçında karşılaşacağı Gine'nin aday kadrosu açıklandı
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EURO2020
AA
Haber Giriş: 28.05.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımımız'ın hazırlık maçında karşılaşacağı Gine'nin aday kadrosu açıklandı

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A Milli Futbol Takımımız'ın hazırlık maçında karşılaşacağı Gine'nin aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 31 Mayıs Pazartesi günü Antalya'da hazırlık maçı oynayacağı Gine'nin aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Gine Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Six tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

- Kaleci: Moussa Camara (Horoya), Aly Keita (Östersund), Mohammed Camara (Kaloum).

- Defans: Issiaga Sylla (Lens), Pa Konate (Botev Plovdiv), Abdoulaye Sylla (Nantes), Mohamed Ali Camara (Young Boys), Saidou Sow (Saint-Etienne), İbrahima Conte (Niort), Abdoulaye Cisse (Novi Pazar), Ousmane Kante (Paris).

- Orta Saha: Amadou Diawara (Roma), Mohamed Mady Camara (Olympiakos), Kamso Mara (Slovan Liberec), İbrahima Sory Conte (Beroe), Naby Keita (Liverpool), Morlaye Sylla (Horoya), Mamadou Kane (Neftçi Bakü), François Kamano (Lokomotiv Moskova), Seydouba Soumah (Partizan). 

- Forvet: Sory Kaba (Midtjylland), Mohamed Bayo (Clermont Foot), Jose Martinez Kante (Kairat).

Antalya Stadı'nda 31 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Türkiye-Gine müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

A Milli Futbol Takımımızın hazırlık maçında karşılaşacağı Ginenin aday kadrosu açıklandı

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