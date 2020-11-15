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İHA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımımız'ın Formula 1 heyecanı!

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A Milli Futbol Takımımız'ın Formula 1 heyecanı!
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A Milli Futbol Takımı futbolcuları, İstanbul’daki Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si heyecanını kamp yaptıkları Riva’da yaşadı.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile saat 20.00'de karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular, Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si kamp yaptıkları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden takip etti.

Milli Takımların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "#BizimÇocuklar İstanbul’daki Formula 1 heyecanını Riva’dan takip ediyorlar" denildi.

 

A Milli Futbol Takımımızın Formula 1 heyecanı

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