A Milli Futbol Takımımızın nihai Dünya Kupası kadrosu açıklandı! İşte çıkarılan isimler

A Milli Futbol Takımımızın ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek nihai kadrosu açıklandı.
Kadro, A Milli Takım'ın eski futbolcularının yer aldığı duygusal bir video ile duyuruldu.
Vincenzo Montella kadroya alınmayan isimler konusunda da son kararını verdi.
İşte nihai kadro:
Kaleciler:
Altay Bayındır
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Defanslar:
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik
Orta Sahalar:
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Forvetler:
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
🚨 A Milli Takım'ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu açıklandı. #BizimÇocuklar— Spor Arena (@sporarena) June 2, 2026
Aday kadrodan çıkarılan isimler:
Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege, Aral Şimşir, Yusuf Sarı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takımımızın nihai kadrosu açıklandı.
A Millî Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak.
A Millî Takımımız, bugün saat 13.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Fort Lauderdale kentine yolculuk edecek.