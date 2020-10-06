A Milli Futbol Takımımız'ın Almanya maçını Benoit Bastien yönetecek!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Köln Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te oynanacak mücadelede Bastien'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Millot olacak.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!