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Futbol
DHA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımımız, Rusya maçına Almanya’da hazırlanıyor!

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A Milli Futbol Takımımız, Rusya maçına Almanya’da hazırlanıyor!
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A Milli Futbol Takımı, dün akşam Almanya ile 3 - 3 berabere kaldığı özel maçın ardından UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı Rusya karşılaşmasının çalışmalarına Almanya’da başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milliler, BELKAW-Arena’da basına kapalı idman gerçekleştirdi. Almanya 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09 tarafından kullanılan stadyum 10 bin 500 seyirci kapasiteli.

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Yarın da Almanya’da kalacak olan A Milli Takım, 10 Ekim’de TSİ 12.00’de Köln’den Moskova’ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte aynı gün TSİ 19.30’da maçın oynanacağı Dinamo Merkez Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Mill Takım, Rusya maçının son provasını da TSİ 20.00’de bu statta yapacak.

 

A Milli Futbol Takımımız, Rusya maçına Almanya’da hazırlanıyor

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