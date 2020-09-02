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GeriFutbol A Milli Futbol Takımımız, Macaristan maçı için Sivas'a gitti!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan maçı için Sivas'a gitti!

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A Milli Futbol Takımımız, Macaristan maçı için Sivas'a gitti!
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Sivas'a gitti.

Hazırlıklarının İstanbul bölümünü Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti.

Kafilede Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan da yer aldı.
A Milli Takım, gruptaki ilk maçında yarın Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te Macaristan ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan maçı için Sivasa gitti

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