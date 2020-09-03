A Milli Futbol Takımımız ilk kez Sivas'ta! Macaristan karşısında galibiyetimize iddaa'da...

Bu bir ilandır

TÜRKİYE

- Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurdu ve TD Şenol Güneş önderliğinde Euro 2020 vizesi almamıza rağmen bu yazı pas geçip hayallerimizi 1 yıl ertelemek zorunda kaldık.

- Kader bu ya, sakatlıkları bulunan Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz gibi isimler şu an sağlıklı ve 2021 Haziran'a belki de 2020 Haziran'dan daha güçlü bir kadro ile gidebilme ihtimalimiz bulunuyor...

- 2022 Dünya Kupası'na kestirme yoldan gitmenin bir yolu olan UEFA Uluslar Ligi'nin yeni versiyonunda, B3'te Macaristan dışında Rusya ve Sırbistan ile de mücadele edeceğiz.

- Geniş bir aday kadro açıklayan Güneş, "Bazı genç arkadaşlara, yeni gelen arkadaşlara görev vereceğim..." derken; "Maçı kazanmak istiyoruz ama bazı oyuncularımızı da burada görme şansımız olacak..." diye konuştu.

- İlk kez çağrı alan Mert Hakan Yandaş'ın ilk 11'de, Orkun Kökçü'nün da maçın gidişatına göre ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.

- Pandemi arasından döndükten sonra Milan'da harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu hücumda, sakatlığını atlatan Merih Demiral savunmadaki en önemli kozlarımız olacak.

MACARİSTAN

- Uluslar Ligi'nin ilk versiyonu üzerinden Euro 2020'ye play-off oynayarak gitme şansı bulunan Macaristan, birçok önemli oyuncusunu Türkiye kafilesine dahil etmedi.

- Bir dönem Bursaspor forması giyen Balazs Dzsudzsak göze çarpan en önemli eksik. Savunmanın tecrübeli isimlerinden Mihaly Korhut da forma giydiği Debrecen'de patlayan koronavirüs vakaları nedeniyle kadronun dışında bırakıldı.

- TD Marco Rossi'nin açıkladığı ilk aday kadrodan toplam 8 isim yok, buna karşılık 5 futbolcunun da ilk kez kadroda yer aldıklarını görüyoruz.

- Savunmanın müdürü Willi Orban, eldivenler Peter Gulacsi'ye emanet. Orta alanda yaratıcılık rolü Dominik Szoboszlai'de, gol yollarında en etkilisi isimleri ise Adam Szalai.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Macaristan'la oynadığımız son 6 maçın sadece 1'ini kaybettik ancak bu maçtan önceki son karşılaşmamız 26 Mart 2013'teydi. 6 maçlık sürecin uzandığı son nokta ise 7 Eylül 1994'e kadar dayanıyor.

- Biz oynadığımız son 6 maçta yenilgi yüzü görmedik, onlar oynadıkları son 6 maçta sadece 1 kere kazanabildi.

- Seriyi daha da uzatmak istersek, Macaristan'ın ülkesi dışında oynadığı son 16 maçta yalnızca 1 kez galibiyet sevinci yaşadığını görüyoruz. (4 beraberlik - 11 mağlubiyet)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Uluslar Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye Kazanır" oldu!

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Hakan Çalhanoğlu, Sampdoria kalecisi Emil Audero'ya zor anlar yaşatmıştı! Hatırlayalım...