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EURO2020
Haber Giriş: 02.06.2021 - 17:07 | Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçları için Almanya'da

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A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçları için Almanya'da

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 öncesi son hazırlık karşılaşması için Almanya'ya  geldi.

A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık karşılaşması için Almanya'ya  geldi.

Antalya kampında Azerbaycan ve Gine ile hazırlık maçları yapan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 öncesindeki son kampını geçireceği Almanya'ya 26 kişilik kadroyla geldi. 

Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın da eşlik ettiği kafile daha sonra oteline yerleşti.

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçları için Almanyada

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