A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçları için Almanya'da
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 öncesi son hazırlık karşılaşması için Almanya'ya geldi.
A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık karşılaşması için Almanya'ya geldi.
Antalya kampında Azerbaycan ve Gine ile hazırlık maçları yapan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 öncesindeki son kampını geçireceği Almanya'ya 26 kişilik kadroyla geldi.
Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın da eşlik ettiği kafile daha sonra oteline yerleşti.
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