A Milli Futbol Takımımız 6 puanlık maçta Galler'i konuk ediyor! Stefan Kuntz'un kadrosu netleşti

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu’ndaki 4. maçında bu akşam Galler’le karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek. Ay yıldızlı ekibimiz için büyük önem taşıyan mücadele, TRT 1’den naklen ekranlara gelecek.

HIRVATİSTAN 1 MAÇ EKSİĞİYLE İKİNCİ SIRADA

Cuma günü oynanan maçlarda millilerimiz deplasmanda Letonya’yı 3-2 yenerken, Galler sahasında Ermenistan’a 4-2 mağlup oldu. 4. karşılaşmalar öncesi Türkiye 6 puanla lider, 1 maçı eksik Hırvatistan 4 puanla ikinci, aynı puana sahip Galler averajla üçüncü, Ermenistan 3 puanla dördüncü. Son sıradaki Letonya’nın ise puanı yok.

GRUPTA İLK 2’YE GİRENLER FİNALLERE GİDECEK

EURO 2024’e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım’da oynanacak maçlarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024’e katılma hakkı elde edecek. Milli takımımız bu akşam Galler’i yendiği takdirde aradaki puan farkını 5’e çıkaracak ve grubu ilk 2’de tamamlama yolunda önemli bir adım atacak.

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ERMENİSTAN, LETONYA’YI KONUK EDECEK

Maç öncesi milli takımımızda eksik yok. Galler’de, Ermenistan maçında kırmızı kart gören Kieffer Moore ile özel izin alan Ben Davies oynamayacak. Gruptaki diğer maçta Ermenistan, TSİ 19.00’da Letonya’yı konuk edecek. Dün UEFA Uluslar Ligi’nde İspanya ile final karşılaşması oynayan Hırvatistan ise dördüncü maç gününü de bay geçecek.