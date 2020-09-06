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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 00:01 | Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır

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A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı başkent Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Isınmanın ardından pas çalışması yapılan idmanın son bölümünde ise Sırbistan maçının taktiği üzerinde duruldu.

A Milli Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da antrenmanı izledi.

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