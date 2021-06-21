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EURO2020
Haber Giriş: 21.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı rekoru tersten kırdı! En kötü Avrupa Şampiyonası performansı

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A Milli Futbol Takımı rekoru tersten kırdı! En kötü Avrupa Şampiyonası performansı

Büyük umutlarla gittiğimiz EURO 2020’den hayal kırıklığı ile dönerken, kendi rekorumuzu da tersten kırdık! Milliler, Avrupa Şampiyonası tarihindeki en kötü performansını sergiledi.

Ay yıldızlılar, A Grubu’nda oynadığı 3 maçta tarihindeki en kötü Avrupa Şampiyonası performansını sergiledi.

İtalya’ya 3-0, Galler’e 2-0, İsviçre’ye de 3-1’lik skorlarla boyun · Büyük umutlarla gittiğimiz EURO 2020’den hayal kırıklığı ile dönerken, kendi rekorumuzu da tersten kırdık! Ay yıldızlılar, A Grubu’nda oynadığı 3 maçta tarihindeki en kötü Avrupa Şampiyonası performansını sergiledi. İtalya’ya 3-0, Galler’e 2-0, İsviçre’ye de 3-1’lik skorlarla boyun eğen A Milliler, turnuvayı -7 averajla tamamladı. Türkiye, bundan önceki en kötü Avrupa Şampiyonası performansını EURO 1996’da sergilemişti. Milliler o dönem D Grubu’nda yer alırken, Danimarka’ya 3-0, Portekiz ve Hırvatistan’a da 1-0’lık skorla boyun eğip, -5 averajla son sırada kalarak elenmişti.

Bununla beraber Türkiye, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihinde 2002 Dünya Kupası’nda 3-2 kazanıp 3. olduğu G.Kore maçından bu yana ilk kez bir maçta iki ceza sahası dışı golü yedi.

A Milli Futbol Takımı rekoru tersten kırdı En kötü Avrupa Şampiyonası performansı

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