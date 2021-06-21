A Milli Futbol Takımı rekoru tersten kırdı! En kötü Avrupa Şampiyonası performansı

Ay yıldızlılar, A Grubu’nda oynadığı 3 maçta tarihindeki en kötü Avrupa Şampiyonası performansını sergiledi.

İtalya’ya 3-0, Galler’e 2-0, İsviçre’ye de 3-1’lik skorlarla boyun · Büyük umutlarla gittiğimiz EURO 2020’den hayal kırıklığı ile dönerken, kendi rekorumuzu da tersten kırdık! Ay yıldızlılar, A Grubu’nda oynadığı 3 maçta tarihindeki en kötü Avrupa Şampiyonası performansını sergiledi. İtalya’ya 3-0, Galler’e 2-0, İsviçre’ye de 3-1’lik skorlarla boyun eğen A Milliler, turnuvayı -7 averajla tamamladı. Türkiye, bundan önceki en kötü Avrupa Şampiyonası performansını EURO 1996’da sergilemişti. Milliler o dönem D Grubu’nda yer alırken, Danimarka’ya 3-0, Portekiz ve Hırvatistan’a da 1-0’lık skorla boyun eğip, -5 averajla son sırada kalarak elenmişti.

Bununla beraber Türkiye, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihinde 2002 Dünya Kupası’nda 3-2 kazanıp 3. olduğu G.Kore maçından bu yana ilk kez bir maçta iki ceza sahası dışı golü yedi.

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