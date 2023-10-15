A Milli Futbol Takımı nasıl tur atlar? EURO 2024 için son adım, 11 netleşti...

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EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım, deplasmanda Hırvatistan'ı mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı.

D Grubu’nda 13 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bugün Letonya'ya karşısında alacağı sonuca göre EURO 2024'ü garantileyebilir.

MERİH DEMİRAL DÖNDÜ

Geride kalan 7’si resmi, 2’si özel 9 maçın 3’ünden A Milli Takımımız galip ayrılırken 5’inde eşitlik bozulmadı, 1 karşılaşmayı ise kaybetti. Beraberliklerin 3’ü Türkiye’de oynanan maçlarda gelirken bu serinin bugün Konya’da son bulması hedefleniyor.

A Milli Takım’da kart cezası sona eren Merih Demiral görev verilmesi durumunda bugünkü karşılaşmada formasını giyebilecek. Sakatlığı devam eden Yusuf Sarı’nın ise bu karşılaşmada görev yapması beklenmiyor.

TÜRKiYE TARiHTE iLK HAT-TRiCK’E ÇOK YAKIN

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A Milliler, Avrupa Şampiyonası’na katılmayı başarırsa tarihinde ilk kez üst üste 3 turnuvada yer almayı başaracak. İlk olarak 1996’da yer aldığımız organizasyona 2000 ve 2008’de de katılmayı başaran Ay yıldızlılar 2016 ve 2020’den sonra 2024’te bileti alırsa hat-trick yapacak.

Avrupa Şampiyonası’nda 6. kez yer almamız halinde Türkiye katılım olarak 9 milyon 250 bin Euro kazanacak. Grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro demek.

370 MiLYON EURO DAĞITILACAK

Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro’luk ödülün sahibi olacak. 2. olan takım 7, şampiyon olan takım ise 10 milyon Euro gelir elde edecek. UEFA toplamda 370 milyon Euro dağıtacak.

GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

Milliler, Letonya'yı mağlup etmesi durumunda grupta oynanacak diğer maçların sonucuna bakmaksızın Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılım hakkı elde edecek.

Milliler, Letonya ile berabere kalması halinde ise Galler ve Hırvatistan arasında oynanacak maçın sonucunu bekleyecek. Galler'in puan kaybetmesi halinde ise Türkiye, EURO 2024'e katılmaya hak kazanacak.

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A Milli Takım'ın Letonya'ya kaybetmesi halinde ise tur şansı son 2 haftada oynanacak maçların ardından belli olacak.

D GRUBUNDA PUAN TABLOSU ŞÖYLE:

1- Türkiye | 6 maç 13 puan

2- Hırvatistan | 5 maç 10 puan

3- Ermenistan | 6 maç 7 puan

4- Galler | 5 maç 7 puan

MUHTEMEL 11'LER