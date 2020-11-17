MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriA Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır
GeriFutbol A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.11.2020 - 23:20 | Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır
Abone Olgoogle-news

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda yer alan futbolcular katıldı.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanın bu bölümünde oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın kalan bölümünde Macaristan maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 22.45'te Macaristan'la karşılaşacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle