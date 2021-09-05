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Futbol
DHA
Haber Giriş: 05.09.2021 - 18:50 | Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçı için Amsterdam'da

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A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçı için Amsterdam'da

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 7 Eylül Salı günü deplasmanda Hollanda ile oynayacağı maç için Amsterdam’a geldi.

Grubunda dün deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşan A Milli Takım, İspanya’nın Malaga kentinden Türk Hava Yollarına ait özel bir uçakla Amsterdam Schiphol Havalimanı’na geldi.

Sonrasında kamp yapacağı otele hareket eden A Milli Takım, Hollandadaki ilk antrenmanını bu akşam basına kapalı yapacak.

Milli takım, maç öncesi son çalışmasını ise yarın akşam Amsterdam Arena’da gerçekleştirecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcusu antrenman öncesi düzenlenecek basın toplantısında basının karşısına çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçı için Amsterdamda

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