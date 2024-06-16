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A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarına devam etti

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#Euro2024#A Milli Futbol Takımı#Futbol
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarına devam etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 23:35

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar devam etti.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu’ndaki ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, ısınma bölümü ile başlayıp taktik çalışmalarla son buldu. İrfan Can Kahveci tedavisinin devam etmesi sebebiyle, Barış Alper Yılmaz ise tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadı.TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da bugün yapılan antrenmanı saha kenarından izledi.Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 12.00’de yapacağı antrenman ile Barsinghausen’deki hazırlıklarını tamamlayacak ve TSİ 17.15’te Türkiye - Gürcistan maçının oynanacağı Dortmund kentine gidecek

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#Euro2024#A Milli Futbol Takımı#Futbol

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