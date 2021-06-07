MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriA Milli Futbol Takımı, Almanya'da tam kadro çalıştı
GeriFutbol A Milli Futbol Takımı, Almanya'da tam kadro çalıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 07.06.2021 - 21:00 | Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da tam kadro çalıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
A Milli Futbol Takımı, Almanya'da tam kadro çalıştı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki hazırlıklarına devam etti.

Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Dünkü antrenmanda sağ üst arka adalesindeki sertleşme nedeniyle takımdan ayrı çalışan Kenan Karaman, bugün takımla idman yaptı. Ay-yıldızlı ekip, tam kadro sahada yer aldı.

Isınma koşusuyla başlayan idman, pas ve top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde, İtalya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

A Milli Takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

A Milli Futbol Takımı, Almanyada tam kadro çalıştı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi