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Futbol
Haber Giriş: 06.10.2020 - 23:12 | Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı, Almanya maçına hazır

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A Milli Futbol Takımı, Almanya maçına hazır
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A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Almanya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, Almanya karşılaşması öncesi son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı RheinEnergie Stadı'nda gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanın bu bölümünde milliler, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Milliler, yarın RheinEnergie Stadı'nda TSİ 21.45’te Almanya ile karşılaşacak.

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