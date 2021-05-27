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Voleybol
AA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 20:09 | Son Güncelleme:

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan kura çekiminde A Milli Takım, C Grubu'nda yer aldı.

Milliler, grup etabında ev sahibi Finlandiya'nın yanı sıra Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.

Türkiye, grup karşılaşmalarını Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynayacak.

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası,1-19 Eylül tarihlerinde Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Polonya, Belçika, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan, Portekiz
B Grubu: Çekya, İtalya, Slovenya, Bulgaristan, Belarus, Karadağ
C Grubu: Türkiye, Finlandiya, Rusya, Hollanda, İspanya, Kuzey Makedonya
D Grubu: Estonya, Letonya, Fransa, Almanya, Slovakya, Hırvatistan

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